T.C. BODRUM 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/130
KARAR NO : 2022/500
KARAR TARİHİ : 28/10/2022
SIFATI : Sanık
ADI SOYADI : PERIZAT NARBAEVA
BABA ADI : Tahir
ANNE ADI : Risa
DOĞUM YERİ / TR : 1989 KIRGIZİSTAN
SUÇ : İftira
KARAR : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına
Mahkememizin 2019/130 Esas 2022/500 Karar sayılı dosyasında sanık Perızat NARBAEVA hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı mağdurun adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/12/2023