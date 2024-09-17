T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/1658 Esas

KARAR NO : 2024/465

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T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



65809145468 T.C. Kimlik numaralı davalı Nazife Parmaksız adres bilgilerine ulaşılamaması ve tebligat yapılaması nedeniyle;

Mahkememizin 30/04/2024 tarih 2022/1658 Esas 2024/465 Karar sayılı; "Sinop İli, Boyabat İlçesi, Tekke Köyü, 127 ada 7 parsel ve 150 ada 6 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından taraflar arasındaki ortaklığın taşınmazların tapu kaydındaki tüm takyitleriyle ve üzerinde bulunan muhdesatlarla birlikte satılarak ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE," şeklinde verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/09/2024