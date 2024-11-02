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        T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.11.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/293 Esas

        DAVALI : AYSHE KHAKİMOVA, Halım ve Asıya'dan olma, 19/01/1974 doğumlu


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce tebligata yarar adres araştırması istenilmiş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 03/12/2024 günü saat: 14:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02114372