Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        T.C.
        BOZOVA
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/273 Esas

        18.07.2025

        İLAN

        Davacı , MEHMET URAL ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Yukarıçatak Mahallesi sınırları içinde 684 ve 660 nolu parsellerin bitişiğinde bulunan 3.685,46 m² ve9.448,33 m² olmak üzere toplamda 13.133,79 m²'liktaşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303584