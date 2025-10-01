T.C.

BOZOVA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/273 Esas

18.07.2025

İLAN

Davacı , MEHMET URAL ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Yukarıçatak Mahallesi sınırları içinde 684 ve 660 nolu parsellerin bitişiğinde bulunan 3.685,46 m² ve9.448,33 m² olmak üzere toplamda 13.133,79 m²'liktaşınmaz üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.