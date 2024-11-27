İ L A N

T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/402 Esas

Konu : GAİPLİK HK.

11/11/2024

İ L A N



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bursa Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlğü arasında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında; Dava konusu Burs İli, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesinde bulunan 239 ada, 14 parsel sayılı 121,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Emin Oğlu Mustafa ile ilgili TMK 588 maddesi gereğince; taşınmazın paydaşları veya mirasçılarının TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmadıkları takdirde ve taşınmazın paydaşları veya mirasçıları tespit edilemediğinde Emin Oğlu Mustafa'nın gaipliğine karar verileceği, taşınmaz ile ilgili olarak Emin Oğlu Mustafa'ya kayyum olarak atanan Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kayyumluk görevinin sonlandırılmasına karar verileceği, Emin Oğlu Mustafa'nın mirasının Maliye Hazinesine intikaline karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.