Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BURSA 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. BURSA 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2022/10 Esas


        Konu : İlan yazısı


        Davacı FIRAT TUTCAN ile Davalı ÖZDEMİR KORKMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan İmzaya İtiraz davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Özdemir Korkmaz'ın (T.C No:13579847600) tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma 24/04/2024 günü saat:09:40'da yapılacaktır.


        Mahkememizin 13/12/2023 tarihli celse ara karar gereğince; ''Bursa 9. İcra Müdürlüğünün 2020/9650 Esas sayılı dosyasında başlatılan takipte davacı Fırat Tutcan'ın imzaya itirazda bulunduğu icra mahkemesinde kambiyo senetlerine mahsus takipte imzaya itiraz halinde ispat yükünün senet elinde bulunan davalı tarafa ait olduğu bu nedenle bilirkişi incelemesi için yatırılacak masrafların davalı tarafa ait olduğu bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi masrafı olan 1.000 TL yatırılmadığı takdirde ispat külfetinin yerine getirilmediği hususunun İHTARINA'' ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957344
        Şurada Paylaş!