T.C. BURSA 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2022/10 Esas



Konu : İlan yazısı



Davacı FIRAT TUTCAN ile Davalı ÖZDEMİR KORKMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan İmzaya İtiraz davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Özdemir Korkmaz'ın (T.C No:13579847600) tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 24/04/2024 günü saat:09:40'da yapılacaktır.



Mahkememizin 13/12/2023 tarihli celse ara karar gereğince; ''Bursa 9. İcra Müdürlüğünün 2020/9650 Esas sayılı dosyasında başlatılan takipte davacı Fırat Tutcan'ın imzaya itirazda bulunduğu icra mahkemesinde kambiyo senetlerine mahsus takipte imzaya itiraz halinde ispat yükünün senet elinde bulunan davalı tarafa ait olduğu bu nedenle bilirkişi incelemesi için yatırılacak masrafların davalı tarafa ait olduğu bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi masrafı olan 1.000 TL yatırılmadığı takdirde ispat külfetinin yerine getirilmediği hususunun İHTARINA'' ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.