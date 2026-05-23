Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/285 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/285 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı : Bursa İl, Yıldırım İlçe, Duaçınarı Mahalle, 1715 Ada, 1 Parsel, 199,68 m2 yüzölçümü olan KARGİR ATÖLYE vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 11/03/2026 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Adresi :Bursa ili Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesi 2.Altın sokak numara:93 Yıldırım/Bursa

Taşınmazın yerinde yapılan tespitte halihazırda boş olduğu ve fiilen kullanılmadığı görülmüştür. Keşif icrasında parseldeki yapıda incelemede bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve çatı katından oluşmakta olup toplam dört katlı yapı olduğu görülmüştür. Yapı sınıfı 3A olarak belirlenmiş toplam inşaat alanının 784,00 m² olduğu anlaşılmıştır. Dosyasındaki mevcut bilgiler kapsamında taşınmazdaki yapıya alınan ruhsat bodrum kat+zemin kat+1.katı kapsamakta olup ruhsata tabi inşaat alanı 588,00 m² olduğu ancak 1.katın üzerine 196,00 m² çatı katı eklendiği ve hali hazırda toplam inşaat alanının 784,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Yapının çatı katı ruhsata tabi mimari projesinde görülmemiştir. Taşınmazın bulunduğu Duaçınarı Mahallesi Yıldırım ilçesinin gelişimini tamamlamış ticaret ve küçük ölçekli imalat faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerinden biridir. Ulaşım olanakları yeterli olup çevrede benzer nitelikte atölye, işyeri ve karma kullanımlı yapılar mevcut olup bu yönüyle taşınmazın fonksiyonel kullanım açısından ticari potansiyel taşıdığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 13.752.000,00 TL KDV Oranı : %20

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.