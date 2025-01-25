T.C. BÜYÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI



DOSYA NO : 2024/385 Esas

KARAR NO : 2024/240

KATILAN : İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SANIK : ERDAL OKLAR, İsmet ve Nevriye oğlu, 13/02/1981 UZUNKÖPRÜ doğumlu, EDİRNE, UZUNKÖPRÜ, Çavuşlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mah. Zambak Sk. No:9 /1- İç Kapı No:6-Büyükçekmece/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satışa arz etmek

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 05/09/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 28/11/2024

KARAR TÜRÜ :H.A.G.B.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanığın sabit görülen "kaçak yollarla yurda sokulmuş, eşyaları ticari amaçla kabul etmek, bulundurmak, taşımak veya satmak" suçundan eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi uyarınca ve suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİS VE 5 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin suç tarihine göre pek hafif olması nedeniyle sanığın cezasından 5607 sayılı yasanın 3/23 maddesi gereğince takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 4 AYHAPİS ve 1 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediğinden7242 sayılı Kanunun 63. Maddesi ile değişik 5607 sayılı Kanunun 5/2-a maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak2 AYHAPİS ve 1 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak1 AY 20 GÜN HAPİS VE 1 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca yasal yada takdiri artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığa verilen 1 gün karşılığı adli para cezasının günlüğü, TCK’nun 52/2. maddesi uyarınca, sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdiren 20.-TL’den paraya çevrilerek20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına

SONUÇ OLARAK SANIĞIN 1 AY 20 GÜN HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın önceden herhangi bir mahkumiyetinin bulunmayışı, katılan kurumun zararını gidermiş olması,kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışı nazara alındığında yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememize olumlu kanaat hasıl olması nedenleriyle koşulları oluştuğundan CMK nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 04/07/2024