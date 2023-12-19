T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97347721-2021/541-Ceza Dava Dosyası 14.12.2023

Konu :

İLAN METNİ

Adet ve Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Sadi ve Fatma oğlu 27/02/1994 doğ. Tekirdağ-Muratlı-Kurtpınar nüfusuna kayıtla 23171102120 TC Kimlik nolu SANIK MURAT ALAN hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinde ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :

1-Sanık MURAT ALAN'ın üzerine atılı adet veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nun 61.maddesi uyarınca sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 142/1-e maddesi hükmü uyarınca takdiren ve tercihen 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın eylemi teşebbüste kaldığından cezasında 5237 sayılı TCK'nın 35/2maddesi hükmü gereğince cezasında takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1.maddesi hükmü uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 231/5 ve 231/8 maddeleriuyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ve5237 sayılı TCK'nın 50. Maddesi uyarınca seçenek yaptırımları çevrilmesine yer olmadığına

5-SAnık hakkında verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 uyarınca ertelenmesine, 51/3 maddesi uyarınca 2 yıl denetim süresine tabi tutulmasına

6-Sanık hakkında 53/1 a,d,e,c maddelerinin uygulanmasına ,

7- SanıkMURAT ALAN'ın denetim süresinde iş bu davamıza konu kasıtı suçu işlediği anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının gereğinin takdir ve ifası için; Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/892 Esas 2018/257 Karar sayılı dosyasına ihbarda bulunulmasına, Dair; Cumhuriyet Savcısının huzurunda, katılanın yüzüne karşı, sanığın yokluğunda sanık hakkında verilen Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren 7 gün içinde, mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla ( ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından ise aynı süreler içinde mahkememize gönderilmek üzere bulundukları ceza infaz kurumu yönetimine verecekleri bir dilekçe ile ), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.