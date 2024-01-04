T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97347721-2023/216-Ceza Dava Dosyası 27.12.2023

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Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Bekir ve Saniye'den olma 27/05/1994 doğ. Sivas-Doğanşar-Ömerağa nüf.kay 14066325984 TC kimlik nolu FATMA KÖŞE hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinde ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :

Sanığın üzerine atılı adet gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nun 61.maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar, sanığın amaç ve saiki ile suçun işlenmesindeki diğer özellikler nazara alınarak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 142/1-e maddesi hükmü uyarınca takdiren ve tercihen 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2-Sanığın eylemini gece vakti sayılan bir zaman diliminde işlediği anlaşıldığından cezası TCK'nın 143.maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3-Suça konu eşyaların değeri dikkate alındığında sanığın cezasında 5237 sayılı TCK'nın 145/1 maddesi gereği takdiren 3/4 oranında indirim yapılarak 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

4-Sanığın geçmişi,sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzrindeki olası etkileri sanığın lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1.maddesi hükmü uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 11 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

5-Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, hükmedilen hapis cezasının takdiren 5237 sayılı TCK'nın 50. Maddesindeki seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,

6-Sanığın cezasının 2 yıldan az olması, 3 aydan fazla hapis cezasını içeren sabıkasının bulunmaması nedeni ilehapis cezasının5237 sayılı TCK’nun 51/1 maddesi gereğince takdiren ertelenmesine, sanığın 5237 sayılı TCK’nun 51/3 maddesi gereğince takdiren 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına,

8-Sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezası ertelendiğinden, TCK'nın 53/4 maddesi gereği TCK'nın 53/1 maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanmasına yer olmadığına,

9-Karar kesinleştiğinde sanığın sabıkasında bulunan Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/97 Esas sayılı dava dosyasına ihbarda bulunulmasına,

Dair; Cumhuriyet Savcısının huzurunda, sanığın ve müştekinin yokluğunda, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibinde beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla ( ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından ise aynı süreler içinde mahkememize gönderilmek üzere bulundukları ceza infaz kurumu yönetimine verecekleri bir dilekçe ile ), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak Belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11/10/2023