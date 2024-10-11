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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/242 Esas
        KARAR NO : 2024/314


        Vasi: OSMAN BÜYÜKBAŞ - 26084641304


        Yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tarafınız ailanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin 01/02/2024 tarih 204/242 esas 2024/314 sayılı kararı ile;
        ''Davanın kabulü ile MK. 407. maddesi gereğince hükümlü ATABERK BÜYÜKBAŞ - 10292561332 'ın M.K 419/3 gereğince kendisinin babası OSMAN BÜYÜKBAŞ - 26084641304 'ın velayeti altında bırakılmasına,
        Dair verilen karar vasi adayının yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu, TMK. 422. Maddesi gereğince öğrenme ve tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere tensiben karar verildi. ''şeklinde karar verildiğinden;
        Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103176