T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/242 Esas

KARAR NO : 2024/314



Vasi: OSMAN BÜYÜKBAŞ - 26084641304



Yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tarafınız ailanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 01/02/2024 tarih 204/242 esas 2024/314 sayılı kararı ile;

''Davanın kabulü ile MK. 407. maddesi gereğince hükümlü ATABERK BÜYÜKBAŞ - 10292561332 'ın M.K 419/3 gereğince kendisinin babası OSMAN BÜYÜKBAŞ - 26084641304 'ın velayeti altında bırakılmasına,

Dair verilen karar vasi adayının yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu, TMK. 422. Maddesi gereğince öğrenme ve tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere tensiben karar verildi. ''şeklinde karar verildiğinden;

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.