T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

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Dosya Esas No : 2024/63

Karar No : 2024/4



Mahkememizin yukarıda sayıları yazılı 10/09/2024 tarihli kararı ile Egemberdi ve Ogulay kızı 1988 Kırgızistan d.lu sanık Zıeda Zhalalova'un hakkında yapılan yargılama sonucunda "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan TCK'nun 265/1 md. uyarınca "5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına", CMK 231/5 md. uyarınca işbu "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetime Tabi Tutulmasına" , "Görevinden Dolayı Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan ise TCK 125/3-a md. uyarınca "19.000,00 APC. İle Cezalandırılmasına CMK'231/5 md. gereğince işbu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına",dair yokluğunda verilen kararın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, başkaca adresi de tespit edilemediğinden adresi meçhul sanığa işbu kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesine göre gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu hükmün gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.