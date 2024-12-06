T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/435 Esas

13/11/2024

Konu : İlan Metni

İ L A N



Davacı , KIYMET GİZEM NOUTADIE FOSSOUO ile Davalı , HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO(Yabancı Kimlik No: 99195148376)'yı tanıyanların, bu kişi ile ilgili bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 aylık süre içinde mahkememize başvurması gerektiği ilanen tebliğ olunur.



DAVALI : HERBERT IDALGO NOUTADIE FOSSOUO - 99195148376

Aşağı Yahyalar Mah. 978 Cad. No:23 İç Kapı No: 52Yenimahalle/ ANKARA

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, PIERRE FOSSQUO ve ANNE DJITCHA oğlu/kızı, 27/05/1989 dogumlu,