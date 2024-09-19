T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/152 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Merkez ilçesi, Kalabaklı Köyü

MEVKİİ : Karabüvet

PAFTA NO : -

ADA NO : 110

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 804,48 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEVSER UYANIK

MEVKİİ : Karabüvet

PAFTA NO : -

ADA NO : 110

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.969,80 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEVSER UYANIK

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Merkez ilçesi, Çınarlı Köyü

MEVKİİ : Dikilitaş

PAFTA NO : -

ADA NO : 172

PARSEL NO : 17

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.482,90 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : KEVSER UYANIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/152 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/09/2024