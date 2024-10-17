T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/366 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : KALABAKLI
MEVKİİ : SÜLÜKLÜ
ADA NO : 123
PARSEL NO : 20
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.225,26 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 1.031,26m² İrtifak Hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : NURAY SEZER, NECLA ASLAN, NEDRET ÖZÇELİK, SAMİ ÜNAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/366 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/10/2024