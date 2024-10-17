T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/366 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : KALABAKLI

MEVKİİ : SÜLÜKLÜ

ADA NO : 123

PARSEL NO : 20

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.225,26 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 1.031,26m² İrtifak Hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : NURAY SEZER, NECLA ASLAN, NEDRET ÖZÇELİK, SAMİ ÜNAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/366 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/10/2024