T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/353 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MEVKİİ : SARAYCIK

ADA NO : 113

PARSEL NO : 36

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.558,95

KAMULAŞTIRILAN KISIM: 20.5 m2 mülkiyet hakkı ve 629.71 m2 itrifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : NEDİME AYKUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/353 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024