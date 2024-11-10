T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/208 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : BODURLAR

MEVKİİ : OSMANLAR

ADA NO : 111

PARSEL NO : 47

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 32463.29m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM :14,91 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ SARI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Maliye Hazinesi)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/206 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024