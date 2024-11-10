T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/208 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : BODURLAR
MEVKİİ : OSMANLAR
ADA NO : 111
PARSEL NO : 47
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 32463.29m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM :14,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ SARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Maliye Hazinesi)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/206 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024