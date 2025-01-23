T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/504 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : YAPILDAK

MEVKİİ : PAZARYOLU

ADA NO : 103

PARSEL NO : 73

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.082,47 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 54,34 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET OLGUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/504 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/01/2025