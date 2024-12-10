T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/379 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Ulupınar köyü

ADA NO : 135

PARSEL NO : 6

YÜZÖLÇÜMÜ : 5454.5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞAHVER Ş.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/379 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/10/2024