T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/457 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Kilitbahir köyü

ADA NO : 172

PARSEL NO : 33

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.899,19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN CANDAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/457 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03/12/2024