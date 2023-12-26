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        T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/580 Esas

        DAVACILAR : HAMİYE BETUR
        VEKİLİ : Av. VEDAT SARITAŞ
        DAVALI : HASAN ÖZBEK; Tahsin ve Müzeyyen'den olma, 1953 d.lu, T.C.no:52189574506
        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
        Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Samsun ili Çarşamba ilçesi Bölmeçayır Mahallesi 109 ada 206 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği, davalılardan Hasan Özbek adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
        İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere;26/03/2024 günü saat 10:50 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, yahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, davalı Hasan ÖZBEK'e işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956274
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