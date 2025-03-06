T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/715 Esas

DAVALI: ADEM ATİKOĞLU-255*****354



Davacı Raife Atikoğlu tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/04/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 m. gereği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.