T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/99 Esas



KARAR NO : 2023/389



Davacı : ADEM ALBAYRAK

Davalı : 1- HATİCE KOÇ

Davalı : 2- NEVRİDE DERİN

3- SALİH TÜNCER DERİN

: 4- RAZİ DURAN

: 5- ABDURRAHMAN YILDIRIM

6- ASLAN BULMAZ

7- BİRSEN TOSUN

8- CEVRİYE ÇAVDARLI

9- HALİDE KÜÇÜK

10- MEHMET İLTEKİN

11- MUSTAFA İLTEKİN

12- SERİNGÜL DERİN

Davacı , ADEM ALBAYRAK ile Davalılar , ABDURRAHMAN YILDIRIM, ASLAN BULMAZ, BİRSEN TOSUN, CEVRİYE ÇAVDARLI, HALİDE KÜÇÜK, MEHMET İLTEKİN, MUSTAFA İLTEKİN, SERİNGÜL DERİN arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılaması neticesinde;

"Davanın kabulü ile;

1-İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Örencik Mahallesi 113 ada 31 parsel lehine; teknik bilirkişi tarafından hazırlanan ek rapora ekli krokide 6 nolu alternatifte 113 ada 14 parselde X1 harfi ile gösterilen 1,5 metre genişliğinde 109,43m², aynı yer 113 ada 32 parselde X2 ile gösterilen1,5 metre genişliğinde 103,48m², yine aynı yer 113 ada 13 parseldeY ile gösterilen3metre genişliğinde 326,30m², yine aynı yer 113 ada 7 parselde Z harfi ile gösterilen 3metre genişliğinde 352,74m² olmak üzere toplam 891,95m² geçit irtifakı kurulmasına" karar verilmiş,

Davalılardan Mehmet İLTEKİN ve Mustafa İLTEKİN'e gösterilen adreslerinde tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan; Gerekçeli Karar,evrakının tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili istinaf dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği ilan olunur.24/11/2023