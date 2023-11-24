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        T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2018/99 Esas


        KARAR NO : 2023/389


        Davacı : ADEM ALBAYRAK
        Davalı : 1- HATİCE KOÇ
        Davalı : 2- NEVRİDE DERİN
        3- SALİH TÜNCER DERİN
        : 4- RAZİ DURAN
        : 5- ABDURRAHMAN YILDIRIM
        6- ASLAN BULMAZ
        7- BİRSEN TOSUN
        8- CEVRİYE ÇAVDARLI
        9- HALİDE KÜÇÜK
        10- MEHMET İLTEKİN
        11- MUSTAFA İLTEKİN
        12- SERİNGÜL DERİN
        Davacı , ADEM ALBAYRAK ile Davalılar , ABDURRAHMAN YILDIRIM, ASLAN BULMAZ, BİRSEN TOSUN, CEVRİYE ÇAVDARLI, HALİDE KÜÇÜK, MEHMET İLTEKİN, MUSTAFA İLTEKİN, SERİNGÜL DERİN arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılaması neticesinde;
        "Davanın kabulü ile;
        1-İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Örencik Mahallesi 113 ada 31 parsel lehine; teknik bilirkişi tarafından hazırlanan ek rapora ekli krokide 6 nolu alternatifte 113 ada 14 parselde X1 harfi ile gösterilen 1,5 metre genişliğinde 109,43m², aynı yer 113 ada 32 parselde X2 ile gösterilen1,5 metre genişliğinde 103,48m², yine aynı yer 113 ada 13 parseldeY ile gösterilen3metre genişliğinde 326,30m², yine aynı yer 113 ada 7 parselde Z harfi ile gösterilen 3metre genişliğinde 352,74m² olmak üzere toplam 891,95m² geçit irtifakı kurulmasına" karar verilmiş,
        Davalılardan Mehmet İLTEKİN ve Mustafa İLTEKİN'e gösterilen adreslerinde tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan; Gerekçeli Karar,evrakının tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,
        Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili istinaf dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği ilan olunur.24/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955815
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