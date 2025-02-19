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        T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2025 - 00:00
        T.C.
        ÇEKEREK
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/350 Esas

        20.01.2025


        İLAN TUTANAĞI


        Davacı , ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar , AYŞE BAYRAM, YETER BAYRAM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        Davalılar, AYŞE BAYRAM, YETER BAYRAM'ın maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Yukarıoba Köy/Mah. 1101 ada 103 Parsel sayılı sayılı Taşınmazın ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'nın projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.20/01/2025


        KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ


        2024/350 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Yukarıoba Köy/Mah. 1101 ada 103 Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalılar, AYŞE BAYRAM, YETER BAYRAM

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02173754