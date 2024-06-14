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        T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.06.2024 - 00:00
        T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/171 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili , Çerkezköy Ilçesi, İstasyon Mah.
        ADA NO : 1387 - PARSEL NO : 11
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET BAYRAM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI


        1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili Çerkezköy Ilçesi, İstasyon Mahallesi, , 1387 ada 11 parsel sayılı davalı MEHMET BAYRAM'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
        2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
        3-Bu davalarda husumeti davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 'na yöneltmesi gerektiği,
        4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI adına tescil edileceği,
        5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,
        6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02049143