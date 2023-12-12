T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2021/104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, Germiyan Mahalle, 4446 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz İzmir ili, Çeşme İlçesi, Germiyan Mahallesi, 4446 ada 1 parsel, H blok, Zemin+Normal kat, 1 numaralı bağımsız bölüm olarak tapuya kayıtlı taşınmazın arsa niteliğinde ve yerinde yapılan incelemede herhangi bir yapı yapılmamış olduğu, TKGM Parsel sorgu sayfası incelemesinde 15 adet ikiz yapı olarak ada bazında kat irtifakı kurulduğu, bazı yapıların yapılıp bitmiş, bazılarının yapılmadığı, dava konusu taşınmazın yerinde yapı yapılmadığı, H Blok 1 numaralı yapı olarak belirlenmiş alanda zeminde kare şeklinde beton saha ile çevresinin demir dikmelere bağlı tel çit ile çevrili olduğu, asfalt ara yola yakın, kısmi deniz manzarasına sahip konumda olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın değerini olumlu etkileyen faktörler; yola yakın olması.deniz ve doğa manzarasının olması, imar durumunun uygun ve projelerinin yapılmış olması, belediye hizmetlerinden faydalanması; taşınmazın değerini olumsuz etkiyen faktörler -Merkeze ve alışveriş mağazalarına mesafeli olup özel araç ile ulaşımı olması, toplu taşıma sisteminin olmayışıdır.267 m2 yüzölçümü, 1/30 arsa payı, Germiyan Mahallesi 4446 Ada 1 Parsel H Blok Zemin+Normal Kat 1 No'Lu BbÇeşme / İZMİR adresli (Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Germiyan Mahallesi 4446 Ada 1 Parsel H Blok Zemin+Normal Kat 1 No'Lu BbÇeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 267 m2

Arsa Payı : 1/30

İmar Durumu:Çeşme Belediyesi E-İmar sayfasındaki İmar durumu haritasında Ayrık nizam, 2 katlı, ön bahçe 5,00 m, arka ve yan bahçe mesafeleri 3,00 m, TAKS -0,20, KAKS-o,40 olarak belirtildiği görülmektedir

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyanlardaki 2017-8593 yevmiyeli KISMEN NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANINDA KALMAKTADIR. açısından; Tarafları Türk Vatandaşı olan Gerçek kişiler ve yabancı sermayeli olmayan Tüzel kişiler olmak üzere gerçekleştilecek satışlarda , alıcıların kabul etmesi kaydıyla herhangi bir engel teşkil etmemektedir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:33

12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.