T.C. CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:53*
CİDE
2023/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Cide İlçesi Kasaba Mahallesi 139 Ada 22 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 1.711,48 m2
Kıymeti : 2.909.516,00 TL
KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Cide İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 265 Ada 12 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 3.032,03 m2
Kıymeti : 3.645.436,00 TL
KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:20
Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr)adresinden bilgi edinilebilir.
01/10/2024