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        T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İHA / Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 00:00
        T.C.
        CİHANBEYLİ
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        İLAN

        ESAS NO : 2024/3
        DAVACI : TEDAŞ
        TEBLİĞ İSTENENDAVALI :HAVVA YILDIRIM (TCKN:25889201690)


        Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin davalı Havva YILDIRIM için mahkememizde Konya İli Cihanbeyli İlçesi Beyliova Mahallesi 110 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan Enerji nakil hattı için taşınmazın 7,84 m2lik kısımda mülkiyet hakkı ve 4,052.72 m2lik kısımda irtifak hakkı tesisi adına kamulaştırılması gerekli olduğundan dava açılmış olup, Davalı Havva YILDIRIM'ın adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş iş bu ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde adı geçen davalının cevap ve delillerini bildirmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağı ve yokluğunda duruşma yapılarak tahkikat ve sözlü yargılama işlemlerinin yapılacağı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02217181