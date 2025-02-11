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        T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.02.2025 - 00:00
        T.C.
        CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/617 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Köprübaşı mahallesi
        MEVKİİ :
        PAFTA NO :
        ADA NO :463
        PARSEL NO : 16
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 782.86 m2'lik alanda irtifak hakkı
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Bahtiyar Yılmazer
        : Mehmet Bora Ünal
        : Meşgule Sanan
        : Nilgün Ünal Yavuz
        : Seçkin Ünal
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/617 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/11/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02167249