T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/93

Davacı Ahmet Özçelik vekili tarafından davalılar Çine Belediye Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi aleyhine açılan Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti davasının verilen ara kararı gereğince TMK'nun 713 maddesine ilan yapılmasına karar verilmiş olup ; Aydın ili, Çine ilçesi, Bahçearası Mahallesi, güneyi 118 ada 8 parsel, batısı 119 ada 1 parsel, kuzeyi yol ile çevrili tescil harici taşınmazın bulunduğu yerde hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içeresinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri aksi takdirde TMK'nun 713 vd maddeleri gereğince süresi içeresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyeceği sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.