T.C.

ÇORLU

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .13232834-2023/136-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlan Metni

19.03.2025



İLAN METNİ



Mahkememizce sanıklar Orhan DİLMAÇ ve Mirza Dilmaç'ın hakkında yapılan yargılama sonunda; 09/10/2024 tarih, 2023/136 Esas ve 2024/379 Karar sayılı ilamla sonuç olarak "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan sanıkların ayrı ayrı 5 er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, TCK'nın 53/1-2-3 maddeleri uyarınca hak yoksunluğu ile cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın sanıklar müdafiileri tarafından müvekkillerinin kastı olmadığında beraatlerine karar verilmesi gerektiğinden bahisle istinaf edildiği, kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya bulunduğu yerdeki Ağır Ceza Mahkemesine (yoksa Asliye Ceza Mahkemesi) verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerİ nezdinde yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Müşteki Zebo ESHONTULOVA'nın yargılama aşamasında bir beyan adresinin olmadığı, mernis adresinin kayıtlı olmadığı, Özbekistan ülkesinde yapılan interpol aramasında da adresinde bulunmadığı tebliğ adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından yukarıda belirtilen Mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince tirajı Türkiye Geneli 50.000 altı olan bir gazetede ve GENEL HABER İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, ilan olunur.