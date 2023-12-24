T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/322 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : , Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ulaş mahallesi, 356 ada 3 parsel sayılı taşınmaz

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEVEL ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ulaş mahallesi, 356 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerine 789,75 m²lik kısmı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıflar Bankası Çorlu şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunuraştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/322 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/12/2023