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        T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.09.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2023/168 Esas
        DAVALI :Viktor Avseitsev - (EA22**58 pasaport numaralı, yabancı uyruklu)


        Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) davası nedeniyle;
        27.01.2024 tarihli dahili davalı dilekçesi ile davaya dahiliniz talep edilmiş olmakla; dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tevzi formu, tensip zaptı ile duruşma gün ve saatini içeren davetiye beyan dilekçesinde bildirilen adresinize tebliğe çıkarılmış olup bila tebliğ iade olmuş, kolluk vasıtasıyla yaptırılan araştırmada yeni adresiniz de tespit edilemediğinden tarafınıza tebliğin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
        İlanın yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta kesin süre içinde davaya cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, duruşma günü olan 29/11/2024 günü saat 10:15'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere, tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02090560