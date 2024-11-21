T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1739 Esas

DAVACI : UFUK ŞİRİN - T.C.K.N : 133*****642

DAVALI : YUSUFCAN BAYRAK - Erdoğan ve Nuray'dan olma, 08/03/1996 doğumlu, Çorum ili Merkez ilçesi Ulukavak Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 389*****166



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, tespit edilen adreslerinize yapılan tebligatların iade döndüğü, tebliğe yarar başkaca herhangi bir adresinizin de tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

20/02/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.