Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.11.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1739 Esas

        DAVACI : UFUK ŞİRİN - T.C.K.N : 133*****642
        DAVALI : YUSUFCAN BAYRAK - Erdoğan ve Nuray'dan olma, 08/03/1996 doğumlu, Çorum ili Merkez ilçesi Ulukavak Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N : 389*****166


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce, tespit edilen adreslerinize yapılan tebligatların iade döndüğü, tebliğe yarar başkaca herhangi bir adresinizin de tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        20/02/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02126042