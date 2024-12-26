T.C. DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DARGEÇİT

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/149 Esas

30.04.2024



Davacılar Nedim PEKGÖZ, Faik PEKGÖZ, Nuri PEKGÖZ tarafından, davalılar Dargeçit Belediye Başkanlığı,Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Hazine aleyhine açılan İmar ve İhya Sebebiyle Tapu Tescil Talebi davası nedeniyle Bahçebaşı Mahallesi Dargeçit İlçesi, Güneyinde 159 ada 24 parsel sayılı taşınmaz, doğusunda 159 ada 26 nolu parsel, batısında 159 ada 278 parsel sayılı taşınmaz bulunan ve kuzeyi Mardin-Dargeçit Çevreyolu bulunan taşınmazın tapusuz olup, ( ekte sunulan TKGM görüntülerinde Kadastro durumuna göre tescil harici bırakılan )kısımların davacılar Nedim PEKGÖZ, Faik PEKGÖZ ve Nuri PEKGÖZ adına tescili talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazla ilgili olarak taşınmazda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, Mahkememize müracaat ederek Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713'üncü maddesi gereğince ilan olunur.30.05.2024