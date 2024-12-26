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        T.C. DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2024 - 00:00
        T.C.
        DARGEÇİT
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        ESAS NO : 2023/149 Esas

        30.04.2024


        Davacılar Nedim PEKGÖZ, Faik PEKGÖZ, Nuri PEKGÖZ tarafından, davalılar Dargeçit Belediye Başkanlığı,Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Hazine aleyhine açılan İmar ve İhya Sebebiyle Tapu Tescil Talebi davası nedeniyle Bahçebaşı Mahallesi Dargeçit İlçesi, Güneyinde 159 ada 24 parsel sayılı taşınmaz, doğusunda 159 ada 26 nolu parsel, batısında 159 ada 278 parsel sayılı taşınmaz bulunan ve kuzeyi Mardin-Dargeçit Çevreyolu bulunan taşınmazın tapusuz olup, ( ekte sunulan TKGM görüntülerinde Kadastro durumuna göre tescil harici bırakılan )kısımların davacılar Nedim PEKGÖZ, Faik PEKGÖZ ve Nuri PEKGÖZ adına tescili talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazla ilgili olarak taşınmazda hak iddia edenlerin ve davaya itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, Mahkememize müracaat ederek Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713'üncü maddesi gereğince ilan olunur.30.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02146626