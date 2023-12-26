T.C. DATÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/148 Esas
HAMDİ TALAT ERTUĞRUL ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen ve gaipliğine karar verilmesi istenilen MEHMET ERTUĞRUL 'un 2011 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu günekadar sağve ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, MEHMET ERTUĞRUL'u tanıyan, bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde MEHMET ERTUĞRUL hakkında gaiplik karar verileceği ilanen tebliğ olunur.09/11/2023
GAİPLİĞİ İSTENİLEN: MEHMET ERTUĞRUL
TC KİMLİK NO : 46987662008
ADI SOYADI : MEHMET ERTUĞRUL
BABA ADI : HAMDİ TALAT
ANA ADI : NERGİZ
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1968
DOĞUM YERİ : MESUDİYE
İKAMETGAH ADRESİ : Mesudiye Mah. Mezgit Sk. No:23Datça/ MUĞLA