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        T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.09.2024 - 00:00
        T.C.
        DENİZLİ
        12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2022/422 Esas

        KARAR NO : 2023/49

        İLAN


        Katılan Sanık Dilek Yeni hakkında Hakaret ve Yaralama suçundan Düşme, sanık Ayşegül Şavklı hakkında yaralama suçundan HAGB kararı verilmiş olmakla; katılan sanığa tebligat yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.11/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02088210