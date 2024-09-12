T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DENİZLİ
12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/422 Esas
KARAR NO : 2023/49
İLAN
Katılan Sanık Dilek Yeni hakkında Hakaret ve Yaralama suçundan Düşme, sanık Ayşegül Şavklı hakkında yaralama suçundan HAGB kararı verilmiş olmakla; katılan sanığa tebligat yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.11/09/2024