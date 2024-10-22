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        T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.10.2024 - 00:00
        T.C.
        DENİZLİ
        12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2023/546 Esas

        KARAR NO : 2024/252

        İLAN


        Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan sanık Onur Millidere hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 5237 Sayılı TCK'nun 191/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanığa tebliğ yapılamaması nedeni ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.21.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02107805