T.C.

DENİZLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78712211-2023/562-Ceza Dava Dosyası

13/05/2024

İLAN

Esas No: 2023/723

Karar No: 2024/174



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2024 tarihli ilamı ile Sanık Hasan Ali Demir hakkında müşteki Kamına ASHRAFI-PEYMAN'e Kadına karşı Kasten Yaralama 5237 sayılı TCK'nın 286/2-1 ve 2. Cümle, 62/1, 53/1-2-3, 58/6, 51/1-3-6 maddesi gereği 5 ay hapis cezası verilmiş verilen ceza ertelenerek 1 yıl denetim, müşteki Kamına ASHRAFI-PEYMAN'e karşı hakaret suçundan Sanık Hasan Ali Demir hakkında Beraat kararı verilmiş olup, Ejder ve Neriman kızı 27/06/1985 doğumlu,99960518052 yabancı kimlik numaralı Kamına ASHRAFI-PEYMAN''nin adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. ve 268. maddeleri gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, kanuni süre içerisinde itiraz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.