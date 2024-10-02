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        T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

        07/09/2024

        Sayı : 2024/31 Ort. Gid. Satış
        HİSSEDAR: OĞUZ RIZA FENERCİOĞLU - 38 Old Country Rd New Rochelle 10804 9988 NEW ROCHELLE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ


        Satış Müdürlüğümüzün 2024/31 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasından Denizli ili Merkezefendi ilçesi Atıntop mah. 1787 ada 2 parsel ve aynı yer 12 parsel sayılı taşınmazlar için bilirkişi incelemesi yapılmış olup; bilirkişi raporunda sonuç olarak;
        1- Altıntop Mahallesi 1787 ada 2 Parselde kayıtlı, 278,00m alanlı “ Bir Ev” vasıflı taşınmazın
        Toplam Değeri: 14.876.050.00 TL
        2-Altıntop Mahallesi 1787 ada 12 Parselde kayıtlı, 185,00m alanlı “ Bir Ev” vasıflı taşınmazın
        Toplam Değeri: 6.501.460.00 TL olarak değerlenmiş olup, Mahkememizin 2015/1111 esas, 2020/1423 Karar sayılı dosyasında mernis adresiniz olan "38 Old Country Rd New Rochelle 10804 9988 NEW ROCHELLE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ" adresinize gerekçeli karar evrakının tebliğ edilmesi istenmiş olup, muhatabın anılan adreste ikamet etmediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Ayrıca UYAP sisteminde kayıtlı diğer adresinden de kolluk araştırması yapılmış olup, yapılan araştırmada da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakı ve bilirkişi raporunun tebliğinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar evrakına karşı ve bilirkişi raporuna karşı beyanınız var ise beyanda bulunmanız gerektiği, beyanda bulunmaz iseniz gerekçeli kararı ve bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098088