T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DENİZLİ

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/385 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından mahkememizin;

Mahkememizin 2025/385 Esas sayılı dosyasından davalı HATİCE ZENGİN aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesi 102 ada 376 parsel (eski 321 parsel) sayılı taşınmazın 6,56 m²'lik kısmı için kamu yararı kararı verildiği, Kamulaştırmayı yapan kurumun Kültür Ve Turizm Bakanlığı olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı'na yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Kültür Ve Turizm Bakanlığı adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 17.10.2025