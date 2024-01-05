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        T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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        Giriş: 05.01.2024 - 00:00

        T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
        ESAS NO : 2022/793 Esas
        ZONGULDAK ili, DEVREK ilçesi, ADATEPE mah/köy 5 Cilt, 27 Aile sıra no 148 sırada nüfusa kayıtlı 03/03/1982 doğumlu 07/01/2022 tarihinde vefat eden müteveffa BAHTİYAR AKTEPE'nin mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
        Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962493
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