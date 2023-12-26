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        T.C. DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C.
        DİDİM(YENİHİSAR)
        AİLE MAHKEMESİ

        Sayı :2021/588
        Esas 26/12/2023
        Karar :2023/501 Kr.

        İ L A N
        Sn. OSMAN TAŞKIN TC. NO : 457*4***880
        Davacı SÜHEYLA DEMİRKOL ile Davalı OSMAN TAŞKIN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması ) davası nedeniyle;Davacı Süheyla DEMİRKOL tarafından aleyhinize açılan nafakanın arttırılması davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilememiştir. Bu nedenle davalısı olduğunuz, yukarıda Mahkeme adı ve dosya numarası yazılı dosyanızdan " Yokluğunuzda 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" Gerekçeli karar ve Ek karar verildiği, ilan tarihinden itibaren kanuni süre içinde istinaf başvuru yoluna başvurmadığınız takdirde İş bu KARARIN ve EK KARARIN kesinleşeceği ihtar ve İLANEN tebliğ olunur.
        Yazı İşleri Müdürü-74567 Hakim-251981
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        Adres : DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin :Zabıt Katibi
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960962
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