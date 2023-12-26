T.C.

DİDİM(YENİHİSAR)

AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2021/588

Esas 26/12/2023

Karar :2023/501 Kr.



İ L A N

Sn. OSMAN TAŞKIN TC. NO : 457*4***880

Davacı SÜHEYLA DEMİRKOL ile Davalı OSMAN TAŞKIN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması ) davası nedeniyle;Davacı Süheyla DEMİRKOL tarafından aleyhinize açılan nafakanın arttırılması davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilememiştir. Bu nedenle davalısı olduğunuz, yukarıda Mahkeme adı ve dosya numarası yazılı dosyanızdan " Yokluğunuzda 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" Gerekçeli karar ve Ek karar verildiği, ilan tarihinden itibaren kanuni süre içinde istinaf başvuru yoluna başvurmadığınız takdirde İş bu KARARIN ve EK KARARIN kesinleşeceği ihtar ve İLANEN tebliğ olunur.

Yazı İşleri Müdürü-74567 Hakim-251981

__________________________________________________________________________

Adres : DİDİM(YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin :Zabıt Katibi