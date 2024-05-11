İ L A N

T.C.

DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/103 Esas

MUHATAP : (DAVALI) EKATERİNE BAKRADZE- Tiblisi Gldani Muxianis Me-14- N Chirgadzis Tiflis / Gürcistan adresinde ikamet eder.



Mahkememizden verilen tarih ve yukarıda numarası yazılı esas sayılı dosya üzerinden karar verilmiştir.



Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. Davacı Gökhan Başer tarafından aleyhinize "eşiniz olan davacı Gökhan Başer'e rencide edici sözler sarf ettiğiniz, kadınlık görevlerini yerine getirmediğiniz, küfür etmeniz" iddialarıyla açılan "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma" davasında; Mahkememize açılan davada tarafınıza mahkememizce tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.



İşbu ilanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacak olup;

"Hukuk Muhakemeleri Kanununun 122. maddesi gereğince, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, aynı Kanunun 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; yine davanın ön inceleme duruşmasının 27/06/2024 günü saat: 09:55'da yapılacağı, bu kapsamda HMK'nın 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK’nın 139/1-ç bendi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ilanen tebliğ olunur. 07/05/2024