T.C. DİYADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DİYADİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/277 Esas

DAVALI : Latife Çelik



Mahkememizin 2023/277 Esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Ağrı ili Diyadin ilçesi Satıcılar köyü 0 ada 844 sayılı parselin Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine göre taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının bedelinin tespiti ve tapu kaydının iptali hazine adına tescil istemi üzre davası açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülen Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde ilk itirazlarla birlikte cevap dilekçenizi ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkemeye sunmanız gerektiğini, eklenebilecek delillerinizi cevap dilekçesine eklemeniz getirttirilecek delillerinizi bildirmeniz gerektiğini, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.