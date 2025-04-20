T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİ
DOĞUBAYAZIT
SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/314 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen hakkında TMK'nun 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025
GAİPLİĞİ İSTENİLEN
TC KİMLİK NO : 10393587736
ADI SOYADI : BURHAN SÖKMENCİ
BABA ADI : ŞEHAMETTİN
ANA ADI : GÜLLÜ
DOĞUM TARİHİ : 05/05/1975
DOĞUM YERİ : SOMKAYA/DOĞUBAYAZIT/AĞRI
İKAMETGAH ADRESİ : --