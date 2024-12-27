T.C. DÖRTYOL 3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DÖRTYOL
3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/181 Esas
23/12/2024
İ L A N
Davacı , EYÜP MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN.EĞT.LTD.ŞTİ ile Davalı , MERYEM SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Davalı şirket MERYEM SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Sanayı Mah. Özel Cadde No: 304 İç Kapı No:1 Dörtyol/HATAY) yapılan tüm araştırmalara ve yapılan tebligatlara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve 10/10/2024 tarihli son duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.