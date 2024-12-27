Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DÖRTYOL 3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.12.2024 - 00:00
        T.C.
        DÖRTYOL
        3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2021/181 Esas

        23/12/2024


        İ L A N


        Davacı , EYÜP MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN.EĞT.LTD.ŞTİ ile Davalı , MERYEM SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
        Davalı şirket MERYEM SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Sanayı Mah. Özel Cadde No: 304 İç Kapı No:1 Dörtyol/HATAY) yapılan tüm araştırmalara ve yapılan tebligatlara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve 10/10/2024 tarihli son duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02147770