Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/796 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davalı Mehmet Çırpan adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada 445 parsel sayılı 2.094,08 m² taşınmazın tamamının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın. tamamını, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 239.443,10 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 22/12/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
        2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 22/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959080
        Şurada Paylaş!