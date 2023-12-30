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        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/760 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davalılar Behçet ve Fettah adına kayıtlı Edirne ili, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 4967 parsel sayılı 685 m² taşınmazın tamamının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tamamını, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 182.502,42 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 22/12/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
        2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 25/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958921
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