T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/768 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar Ahmet Şerif Çuhacı, Aylin Refia Akgün, Ayşe Aygül Ergün, Cahit Köse, Gülriz Ersöz, Handan Refia Türker, Nehire Melek Aygen, Sadife Çuhacı, Yeliz Refia Konuk, Yurdaer Çuhacı adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 3176 ada 15 parsel sayılı 5.074,89m² taşınmazın ve Kocasinan Mahallesi 3176 ada 16 parsel taşınmazın 6.030,49 m²'lik taşınmazın tamamının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların tamamının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli Kocasinan Mahallesi, 3176 ada 15 parsel sayılı taşınmazın19.629.669,79 TL ve Kocasinan Mahallesi 3176 ada 16 parsel taşınmazın 833.093,94 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 22/12/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 22/12/2023